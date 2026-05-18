俳優の石原良純（64）は18日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。栃木県上三川町で発生した強盗殺人事件で、実行役とみられるいずれも少年で同学年の高校生4人が逮捕されたことをめぐり、「強盗することに対する想像力、計画性があまりにも何もない中で、こういうことを行ってしまう」と厳しくただした。テレビの情報番組では、いわゆる「闇バイト」に関与しないよう、さまざまな注意や啓発など