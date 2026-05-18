17日午後8時前、JR越後線の線路に侵入した男性が列車と衝突する事故がありました。警察によりますと、事故があったのは新潟市西区大学南1丁目にある踏切から、新潟駅方向に40～50メートルほどの場所です。新潟駅を出発して内野駅に向かう列車と、線路に侵入したとみられる高齢男性が衝突、男性は心肺停止の状態で救急搬送されましたが、その後病院で死亡が確認されました。死因は列車にはねられたことによる多発性外傷