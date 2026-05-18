17日午前、男鹿市沖で水上オートバイが一時航行できなくなり、乗っていた40代の男性と息子が救助されました。秋田海上保安部の調べによりますと、17日午前8時すぎ、「男鹿市戸賀沖で水上オートバイのエンジンが故障し航行不能になった」と通報がありました。通報したのは水上オートバイに乗っていた横手市に住む40代の男性で、小学4年生の息子と午前5時ごろから釣りをしていました。通報から約1時間後、2人は、