１８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５８円９３銭前後と前週末の午後５時時点に比べ５０銭程度のドル高・円安で推移している。 １５日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円７４銭前後と前日に比べ４０銭弱のドル高・円安で取引を終えた。原油高によるインフレ圧力の高まりが意識されるなか、米長期金利の上昇がドル買いにつながり一時１５８円８４銭ま