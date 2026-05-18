レアジョブは高い。前週末１５日取引終了後、株式交換によって学研ホールディングスの完全子会社になると発表した。レアジョブ株１株に対し、学研ＨＤ株０．３９株が割り当てられる。この株式交換比率を意識した値動きとなっている。 ６月２５日開催予定の定時株主総会で承認を受けた上で、７月３１日を効力発生日として実施する。レアジョブは７月２９日付で上場廃止となる予定だ。 （注）タイトル末尾の「◇」は