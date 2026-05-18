Ｓｏｌｖｖｙが続急騰している。前週末１５日の取引終了後に、ジャックスと資本・業務提携に向けた基本合意書を締結したと発表しており、これを好感した買いが入っている。住宅リフォーム領域におけるＤＸプラットフォームの共同開発を行うほか、延長保証サービスの開発・展開を推進する。資本面ではＳｏｌｖｖｙが保有する自社株をジャックスが引き受ける方法により実施する予定としているが、詳細は確定次第