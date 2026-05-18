花王のスキンケアブランド「ビオレ」が、VTuberグループ『NIJISANJI ＆ NIJISANJI EN HEROES』とコラボレーションした「ビオレでアクティブ！絶対無敵笑顔✨」キャンペーンを、5月25日より実施することが発表された。 【画像あり】グループのメンバーが集結 キャンペーンで当たるオリジナルグッズ 本キャンペーンは、全国のウエルシアグループ、ツルハグルー