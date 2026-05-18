ＩＮＰＥＸが続伸。米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の６月限が日本時間１８日午前１０時時点で１バレル＝１０７．３０ドル近辺と上昇基調となっている。前週末１５日の清算値（終値に相当）は前日比４．２５ドル高の１０５．４２ドルだった。米中首脳会談を経てイラン情勢に関して大きな進展はみられなかったほか、トランプ米大統領は１７日、ＳＮＳに「イランにとって時間切れ