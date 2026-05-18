シリウスビジョンがストップ高の３３７円でカイ気配となっている。前週末１５日の取引終了後に、２６年１２月期の連結業績予想について、営業利益を１億１０００万円から１億５０００万円（前期１億４０００万円の赤字）へ、最終利益を２億円から５億２０００万円（同７億３１００万円の赤字）へ上方修正したことが好感されている。 子会社であったウェブインパクトが、株式譲渡に伴い連結対象から除外されることになったた