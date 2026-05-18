カーリットは大幅に３日続落している。前週末１５日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は３７２億円（前期比２．６％増）、営業利益予想は３２億円（同７．５％減）、最終利益予想は３０億円（同０．８％増）としており、営業減益を嫌気した売りが出ている。ＰＥＴ飲料製造ラインの１つについて期中に９カ月かけて改造工事を行うため、ボトリングセ