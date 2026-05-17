ゲーム配信界隈でいま大きな注目を集めているイベントの一つが、5月8日から6月21日まで開催される『LTK（League The k4sen） シーズン3: パンデモニウム』だ。人気ストリーマーの k4sen が主催する『League of Legends』の大型コミュニティイベントであり、日本のLoLシーンを代表する企画として存在感を高めている。 （関連：【画像あり】人気ストリーマーが集結した『LTK シー