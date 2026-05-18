[故障者情報]ブラウブリッツ秋田は18日、DF岡崎亮平、DF長谷川巧、DF畑橋拓輝、FW鈴木翔大が負傷したことを発表した。それぞれ全治期間は公表していない。今季13試合出場の岡崎は左肘関節脱臼骨折と診断。今月11日に手術を行ったという。長谷川は今季8試合の出場となっているなか、左ハムストリングス肉離れと診断された。大卒2年目の畑橋は3月に左膝前十字靭帯損傷および外側半月板損と診断されていたなか、左アキレス腱断