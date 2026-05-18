18日の午前4時すぎ、村山市中央の三幸園付近で、クマ1頭が目撃されました。 市によりますと、クマが再び出没する恐れがあるとして、近くの住民や、現場周辺を通行する人に対し、十分に注意するよう呼びかけています。 朝夕の薄暗い時間帯は、特に注意が必要です。外出される際は、鈴やラジオなど音の鳴るものを携帯し、クマと遭遇してしまった場合は、慌てずにゆっくりと背を向けずにその場から離れるようにしてください。 近く