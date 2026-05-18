【その他の画像・動画等を元記事で観る】 櫻坂46が6月10日にリリースするダブルA面シングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」より、「Lonesome rabbit」のフォーメーションが、レギュラー番組『そこ曲がったら、櫻坂？』内で発表された。 ■表題曲では「UDAGAWA GENERATION」ぶりのセンター センターを務めるのは、二期生・森田ひかる。表題曲としては11thシングルの「UDAGAWA