京都の嵐山では、平安貴族の雅な舟遊びを再現した「三船祭」が行われ、俳優の土屋太鳳さんが参加しました。 ゆるやかに漕ぎだす屋形船。三船祭は、平安時代に宇多上皇が大堰川で舟遊びを楽しんだという故事にちなんで約100年前から続きます。 雅楽や舞が奉納され、クライマックスは、祭りを主催する車折神社の芸能文化振興大使で俳優の土屋太鳳さんが、願いが書かれた扇を川に流す「扇流し」を優美な所作で行いました。 （土屋