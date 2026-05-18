公開中の映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の入場者プレゼント第3弾が発表された。5月22日より、全国の上映劇場（一部劇場を除く）で、「ヨッシーデザインの特製パッチンブレス」が数量限定で配布される。【画像】マリオとヨッシー本作でも活躍するヨッシーをデザインした特製パッチンブレスは、腕に“パチン”と当てるとクルンと巻き付く仕様となっており、劇場鑑賞の記念アイテムとして楽しめる。各上映回