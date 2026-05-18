大規模な山林火災に見舞われた岩手県大槌町を観光面から支援しようと、地元のＮＰＯ法人が事業者らと連携し、町の食や産業を体験する応援ツアーの企画に乗り出した。来月からの本格稼働を控え、関係者らは「山火事というピンチを大槌の魅力を知ってもらうチャンスに変えたい」と意気込んでいる。（地方部坂本俊太郎）養殖サーモンツアーを手がけるのは、大槌町で自然体験プログラムを提供するＮＰＯ法人「おおつちのあそび」