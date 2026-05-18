ミュージシャンのＧＡＣＫＴ（５２）が１８日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。フジテレビ系７月期の「月９」枠で主演を務めることへの思いを明かした。この日、フジテレビ系連続ドラマ「ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜」（７月２０日スタート、月曜午後９時）で主演を務めることが発表された。ＧＡＣＫＴにとって、芸歴３１年にして初の連続ドラマ主演となる。本作は、?でっち上げの天才?である敏腕弁護士が、依頼人