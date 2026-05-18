ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１７日（日本時間１８日）に敵地アナハイムでのエンゼルス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、５打数３安打２打点、１得点だった。打率２割５分８厘。チームは１０―１で勝ち、５連勝。１８日（同１９日）からのパドレスとの首位攻防３連戦に弾みをつけた。大谷が３度目の「ＳｈｏｈｅｉＯｈｔａｎｉＤａｙ」（２０２４年・ロサンゼルス市制定）を３安打で飾った。初回先頭は右腕ロドリゲ