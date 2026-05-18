取材前、身長１８２センチの長い手足を折りたたみ「お忙しい中、ありがとうございます」と深々と一礼した神野裕アナウンサー。平身低頭な好青年だ。広島出身で、子供の頃からカープファン。プロ野球観戦をきっかけにスポーツ実況に興味を持ち、２４年からテレ東でアナウンサーとしてまい進している。昨年から世界卓球の実況を担当。中学時代は卓球部だったが「競技の奥深さは、担当し始めて初めて知りました。（実況準備の）資