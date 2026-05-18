歌手の松山千春が１７日、自身がパーソナリティーを務めるＦＭＮＡＣＫ５「松山千春ＯＮＴＨＥＲＡＤＩＯ」（日曜・午後９時）に生出演。歌手になって「良かったと思うこと」を正直に明かす一幕があった。今週、倉敷、広島でのライブツアーを終えた松山は「俺もこうやって４７都道府県に行ってるわけだべ。だから、その土地のおいしいもの、お菓子とかもいつの間にか全部、覚えちゃってるわけだ。倉敷ならこれだな、広