放送作家、タレント、演芸評論家、そして立川流の「立川藤志楼」として高座にもあがる高田文夫氏が『週刊ポスト』で連載するエッセイ「笑刊ポスト」。今回は「笑点」60年の歴史を調べ尽くしたというすごい本の面白いデータを紹介してくれた。＊＊＊私の周りには『笑点』の出演者やらスタッフが沢山うごめいており、目を離すと座布団の獲りっこをしている。口々に彼らは「60周年だからな」を口実に乾杯している。60年前…