ある中国人がタイ・バンコクで自動出入国審査ゲートの一部を破損し、出入国担当職員に暴言を吐くなど大暴れし、生涯入国禁止措置を受けた。バンコク・ポストによると、13日午後2時ごろ（現地時間）、バンコクのスワンナプーム国際空港の出国審査ゲートで、30代の男性Aが自動出入国審査ゲートのガラス遮断壁を蹴って機器を破損した容疑（財物損壊）で起訴された。空港関係者は、Aが案内に正しく従わなかったため出入国審査ゲートの