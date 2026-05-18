セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2026年5月15日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『グーフィー・ムービー／ホリデーは最高!!』ぬいぐるみを紹介します☆ セガプライズ ディズニー『グーフィー・ムービー／ホリデーは最高!!』ぬいぐるみ 登場時期：2026年5月15日より順次サイズ：全長約10×8×15cm種類：全3種類（グーフィー、マックス、ロクサーヌ）投入店舗