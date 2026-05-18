インド北部を襲った暴風の中で、男性が強風に巻き込まれて上空約15メートルの高さまで浮き上がった後に落下する事故に遭ったが、奇跡的に一命を取り留めた。15日（現地時間）、NDTVやタイムズ・オブ・インディアなどによると、最近ウッタル・プラデーシュ州バレーリー地域で強風による事故が発生した。◇鉄製の構造物につかまり耐えるも空中へ事故に遭った男性は当時、他の作業員とともに臨時の鉄製仮設建物にしがみついた状態で、