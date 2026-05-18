ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、さらっと涼しく履けて体型カバーもできる、「ミッキーマウス」デザイン「ひんやりカットソーワイドパンツ」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「ひんやりカットソーワイドパンツ」ミッキーマウス © Disney 価格：3,990円（税込）サイズ：S、M、L、LL仕様：接触冷感加工