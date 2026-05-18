１７日、海南商業宇宙発射場から打ち上げられる運搬ロケット「長征８号」。（文昌＝新華社記者／楊冠宇）【新華社文昌5月18日】中国は17日午後10時42分（日本時間同11時42分）、通信衛星群「千帆星座」を構成する衛星の第9陣を搭載した運搬ロケット「長征8号」を海南省文昌市の海南商業宇宙発射場から打ち上げた。衛星は予定の軌道に乗り、打ち上げは成功した。１７日、海南商業宇宙発射場から打ち上げられる運搬ロケット「長征