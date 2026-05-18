主演が黒木華で、バディ役には野呂佳代。なんとも贅沢なキャストで、放映前から期待は膨らむばかり。与党実力者の父の逆鱗に触れ政界を追われた娘が、偶然に出会ったスナックのママを都知事選に担ぎだして、権力に立ち向かう。番宣には“選挙エンターテインメント”とある。政治の闇との対峙がテーマだと、松本清張を十倍薄めた政界謀略ミステリーになる。星野茉莉（まつり）（黒木華）は、与党幹事長の父（坂東彌十郎）が