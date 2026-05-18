「この人が出ているドラマは外れなし」――最近、野呂佳代（42）についてそう言われることが増えた。バカリズム脚本の作品をはじめ、ここ数年の連続ドラマで存在感を放ち続け、2026年春には『銀河の一票』（フジテレビ系）ではメイン級の大役に抜擢。プロデューサーは『カルテット』『エルピス』の佐野亜裕美。主演は黒木華という文句のつけようのない座組である。【写真】素朴すぎる中学1年生の野呂佳代。帽子は母親に買ってもら