【ニュータウン・スクエア（米ペンシルベニア州）＝平沢祐】男子ゴルフの今季メジャー第２戦、全米プロ選手権は１７日、ニュータウン・スクエアのアロニミンクＧＣ（パー７０）で最終ラウンドが行われ、１１位から出た松山英樹は５バーディー、７ボギーの７２で回って通算イーブンパーとなり２６位だった。久常涼は１オーバーの３５位、比嘉一貴は７オーバーの７０位。９アンダーのアーロン・ライ（英）が初優勝を果たした。前