◇米男子ゴルフツアー全米プロ選手権最終日（2026年5月17日ペンシルベニア州アロニミンクGC＝7394ヤード、パー70）11位から出た松山英樹（34＝LEXUS）は5バーディー、7ボギーの72で回り、通算イーブンパーで26位だった。序盤で2位まで浮上しながら後半失速し、メジャー2勝目を逃した。取材エリアでは「拒否！嘘です。答えますよ」とジョークで報道陣をなごませてから4日間を振り返り、胸中を明かした。――後半は思