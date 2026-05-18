１８日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、看護婦養成所の寮の食堂風景が描かれ、１５日放送の「あさイチ」で、華丸大吉の大吉が指摘していた考察の答えが明らかになった。この日の「風、薫る」では、侯爵家の千佳子（仲間由紀恵）の看護をりん（見上愛）がすることになるも、相変わらず千佳子は心を開かず、脈も取らせてくれない。りんが「お通じは？」と聞くと「恥を知りなさい！」と真っ赤になって激怒した