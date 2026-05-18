〈かつて数万円だった「おばちゃんの足」が今や100万円超え…“原チャリ”生産終了で価格が爆騰している昭和・平成の名車11選〉から続く2025年11月、排ガス規制の波に押され、50cc原付はその歴史に幕を下ろした。前編では「原チャリといえばこれ」という王道モデルやプレミアム化した名車を紹介したが、後編ではさらに深く掘り下げ、メーカーが本気で「ヤバい名車」を作っていたあの頃の狂熱を振り返る。【写真】「ガンダムみた