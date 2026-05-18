フォークシンガー松山千春（70）が17日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。「キレました」と独特の表現でライブを終えた感想を語った。松山は現在、春の全国ツアーを開催中。12日には岡山県倉敷市、14日には広島市でライブを行った。「正直言って、倉敷でキレました。これキレたっていうのは、何て言うんでしょう。自分でも抑えがつかなくなった」と切り出した。「アンコールに入ってですよ？倉敷の