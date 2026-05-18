大阪マリオット都ホテルは、英国発コスメ・ファッションブランド「マリークワント」とコラボしたアフタヌーンティー「Sky Bloom Afternoon Tea」を5月1日から6月30日まで提供する。マリークワント「MIZUIRO COLLECTION」をイメージし、水色を基調としたデセールと英国伝統スタイルのセイボリーを用意した。ライチソルベを合わせた薔薇香るギリシャヨーグルトのエスプーマに加えて、デセールはダージリンティーのムース、バタフライ