山形地方気象台の発表によりますと、きょう18日の県内は各地で気温が上がり、内陸部を中心に季節外れの厳しい暑さとなる見込みです。気象台は、熱中症に十分注意するよう呼びかけています。 18日の県内は、広い範囲で青空が広がるでしょう。日中は各地で晴れて、一日を通して雨の降る確率は0パーセントの予想です。 強い日差しとともに気温がぐんぐん上がり、日中の予想最高気温は山形と米沢で33度、新庄で31度と、7月から