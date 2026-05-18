アニメ・コミック・ゲーム専門店『アニメイト』が、フィリピン初となる新店舗「アニメイトマニラ」を2026年にオープンする。東南アジアではタイ、マレーシアに続く3ヶ国目の展開となり、海外展開をさらに加速させる。【写真】「アニメイトマニラ」外観アニメイトは日本国内で126店舗を展開するほか、海外では17都市に進出。世界的なアニメ人気の高まりを背景に、アジア市場で存在感を強めている。新店舗「アニメイトマニラ」