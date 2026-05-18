ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）は１７日（日本時間１８日）に本拠地シカゴでのカブス戦に「２番・一塁」で先発出場し、５打数１安打だった。打率２割３分５厘。カブスの鈴木誠也外野手（３１）は「５番・右翼」で先発し、６打数１安打で、打率２割５分８厘となった。７―７の９回一死無走者でパレンシアの２ボールからの３球目、外角高めの９８・３マイル（約１５８・２キロ）のフォーシームを強打。右中間を襲った