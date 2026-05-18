脳科学者の中野信子先生が子どもの「感情のコントロール」について教えます。■「持っているカードをどう使うかで、人に愛されるかどうかが決まります」感情をコントロールできると、「学業優秀」になり、「習い事も上達」し、「失敗しない子」になる、と思っていませんか。完璧に感情をコントロールできて、常に冷静で正確……、これを求めると、AI（人工知能）には勝てません。では、人間の価値はどこにあるのかというと、実は、