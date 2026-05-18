１９２３〜２４年頃の吉屋信子（左）とパートナーの門馬千代。長崎の写真館で＝県立神奈川近代文学館蔵・吉屋信子文庫女性同士のつながりを多く描いた作家、吉屋信子（１８９６〜１９７３）の作品や生涯をたどる特別展「生誕１３０年吉屋信子展シスターフッドの源流」が横浜市の神奈川近代文学館で開かれている。同性のパートナーと交わした書簡も初公開された。（堀越理菜）幼い頃から読書好きで作家を志した信子は、２０