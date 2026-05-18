「MIKI IMAI DREAM TOUR FINAL AT BUDOKAN 2004」 今井美樹が歌手デビュー40周年を迎えた。1986年のデビュー以来、「PIECE OF MY WISH」「PRIDE」をはじめ、時代を越えて聴き継がれる楽曲を届けてきた彼女の歩みを振り返るうえで、あらためて見返したいのが「MIKI IMAI DREAM TOUR FINAL AT BUDOKAN 2004」と「MIKI IMAI 20th Anniversary Concert "Milestone"」だ。歌謡ポップスチャンネルでは、40周年特集としてこの2本のラ