『くまモン WHGホテルズに出張中！〜熊本と日本全国をつなぐ「おもてなし」体験〜』「ワシントンホテル」「ホテルグレイスリー」の総称である「WHGホテルズ」。2026年6月30日（火）までの期間、くまモンとの初コラボレーションイベントを実施します！熊本県営業部長として全国を飛び回り熊本の魅力を発信しているくまモンが、東京・有明、大阪・なんば、宮城・仙台に出張！ コンセプトは、「WHGホテルズで熊本PRの作戦を立