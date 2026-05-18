【モデルプレス＝2026/05/18】6月10日に発売される櫻坂46の15th Double A-side Single『Lonesome rabbit／What’s “KAZOKU”？』の新ビジュアルと配信ジャケットが公開となった。【写真】櫻坂46新シングル、配信ジャケット写真◆櫻坂46新シングル、森田ひかるがセンターに今作は坂道グループとしては“初”となる両A面シングルとなり、両楽曲とも二期生・森田ひかるがセンターに座る。表題曲としては11thシングルの『UDAGAWA GENE