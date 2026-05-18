◆バレーボール男子▼欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）決勝ペルージャ３―０（２９―２７、２５―１８、２５―１５）ザビエルチェ（１７日、イタリア・トリノ）日本代表の石川祐希が所属する今季イタリア１部・セリエＡ王者のペルージャ（イタリア）が、大会連覇を達成した。この日の決勝で、２大会連続で顔を合わせたポーランド１部の強豪ザビエルチェを３―０で下した。昨年大会決勝では先発してチーム２位の２０得点