今から47年前の1979年1月。大阪の三菱銀行北畠支店に、アフロヘアにサングラスの男が猟銃を手に立て籠り、警官を含む4名を殺害、その場で射殺された通称・梅川事件。犯人が遺した〈オレは精神異常やない。道徳と善悪をわきまえんだけや〉という言葉と、毎日新聞大阪本社在籍中に事件を間近に取材した故・近藤勝重氏との長きに亘る「なぜ？」のやり取りが、桜木紫乃著『異常に非ず』の背骨にはあったという。「私の場合はいつも知