【書評】『タリバンの世界秘密学校の少女たち』／川上珠実・著／毎日新聞出版／1540円【評者】武田砂鉄（フリーライター）2021年、約20年ぶりにアフガニスタンの実権を握ったイスラム主義組織タリバン。本書は「駐留米軍の撤収後、国際社会から忘れられようとするこの国で、女性たちの声に耳を澄ませたい」と考えた新聞記者によるルポルタージュだ。タリバンは女性の権利を厳しく制限してきた。日本人の女性記者として現地に入