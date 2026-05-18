【書評】『ある言語学者の事件簿』／谷口ジョイ・著／くろしお出版／1870円【評者】川添 愛（言語学者・作家）笑える文章を書く人の中には、本人も面白い人が多い。その中でも、著者の面白さは群を抜いている。お会いしたことはないが、そう断言できる。著者は三児の母でもある言語学者。静岡の北方で話されている井川方言を研究している。アメリカ人の父と日本人の母を持ち、日本で育ったが、見た目が外国人ゆえに「日本語が