1980年のデビュー以来、ドラマ、映画を中心に活躍を続けるベテラン人気俳優の内藤剛志氏が、『週刊ポスト』にて日々の思いを正直に綴るコラム連載「多面体道理論」。自身はデジタル全般には比較的強いという氏が、日々進化するネットやスマホとの付き合い方に悩む人に向け、前向きなアドバイスを送ってくれた。＊＊＊取材で話すと、驚かれることがあるんです。それは何かというと、ひとりで食事に行くこと。例えば地方ロ