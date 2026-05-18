奈倉有里さんのエッセイ集『背表紙の学校』『文化の脱走兵』は文芸誌『群像』での連載をまとめた1冊ですが、本が刊行されたあとも連載はつづいています。「権力は暴走する。歴史はこれまで幾多のその経緯を記録してきたし、文学はそこに生きる人々の声を拾ってきた。」『群像』最新号（2026年6月号）より、連載第41回「抵抗のなかで」を特別にお届けします。権力は暴走する権力は暴走する。歴史はこれまで幾多のその経緯を記録して