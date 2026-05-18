夏の定番冷感アイテム「ひんやりシャツシャワー」から、数量限定の「ハローキティ」デザインが登場♡2026年4月より、一部バラエティショップと公式オンラインストアにて発売されています。発売15周年を迎えるロングセラーアイテムで、衣類やシーツにスプレーするだけで手軽にひんやり感を楽しめるのが魅力。かわいいキティデザインと一緒に、暑い季節を快適に乗り切れそうです♪ スプレ}